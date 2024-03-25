村民安裝自來水入戶　縣鎮兩供水公司收費不一

四川省綿陽市三台縣樂安鎮天馬石村有村民上周四（21日）投訴，樂安鎮自來水公司近日發通知，村內為住戶安裝自來水，每戶收費3,000元（人民幣，下同，約3,286港元），可安裝到戶。惟三台縣自來水公司亦表示要負責工程，要求每戶先繳4,900元（約5,367港元），及自付材料費，並表示若由鎮公司安裝便不供水，村民質疑安排無理。

內媒周日（24日）報道，縣自來水公司都宏水業有限公司上周五（22日）回應，樂安鎮屬公司新德分公司供水範圍，去年3月分公司收到天馬石村用水申請，但村內施工難度大，分公司會同技術諮詢部先後3次到村內進行用水規劃，並於去年6月與天馬石村股份經濟合作聯合社簽訂安裝合約，由後者承包村內84戶居民供水工程。

經初步核算，天馬石村與光華村779戶供水工程預算價格約297萬元（約325萬港元），每戶攤分後各付3,818元（約4,182港元），考慮到農村居民實際情況，公司同意扣減318元（約348港元）。另外，各戶房屋距離集中掛錶點遠近不一，所以村民需自費購買喉管。