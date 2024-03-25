圖策反內地涉密崗位人員　境外間諜遭舉報落網

國家安全部周一（25日）在微信公號披露一宗境外間諜欲策反內地涉密崗位人員的案件，該人員向對方發送公司部分公開數據後，對方竟直接向其轉帳2,000元（人民幣，下同，約2,200港元），引起其疑心。該人員去年向國家安全機關舉報，國家安全機關掌握違法犯罪事實後，將間諜抓捕歸案。

某高新技術企業的青年設計師阿強在科技論壇上，認識了上傳有趣數據模型設計參數的用戶「暗影Dark」，通過網絡交流而成為朋友。Dark經常私下向阿強分享國外先進數據模型的設計方案，同時十分關注阿強的日常工作內容，某天提出希望能參考一下他正參與的國家級項目數據。阿強提供數據後卻獲對方付錢，還稱如果提供內部數據可獲得更高報酬，故更加懷疑其身份和動機。

由於上述項目事關國家科技重大專項，阿強意識到Dark可能是境外間諜，並發現其之前的行為與間諜慣用的網絡勾連手段高度脗合。他第二天主動到公司保衞部門說明情況，並在公司建議下致電舉報。國家安全機關表示，阿強之前向Dark提供數據的行為還不構成間諜行為，因他主動舉報有功，給予其5,000元（約5,500港元）現金獎勵，公司也獎勵了他2萬元（約2.2萬港元）。