華就菲船闖仁愛礁提交涉　菲召華大使抗議

中菲兩國上周六（23日）在南海南沙群島仁愛礁附近海域再發生摩擦。中國駐菲律賓大使館周一（25日）譴責菲方船隻非法侵闖仁愛礁實施運補，並向菲外交部提出嚴正交涉。菲律賓外交部同日發聲明抗議中方行為，並召見中國駐菲律賓大使。

中國駐菲使館指出，菲方違反自身承諾，不顧中方事先堅決反對和警告，執意派一艘運補船和兩艘海警船擅闖仁愛礁附近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」軍艦運送建築物資，對該軍艦進行維修加固。中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，成功挫敗菲方圖謀，處置合理合法、專業規範。中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，展現誠意，回到對話協商的正確軌道，以實際行動與中方共同維護南海和平穩定；強調如菲方一意孤行，中方將繼續採取堅決措施維護自身的領土主權和海洋權益。

菲律賓國家安全顧問安約透露，中國海警船上周六用水炮射傷3名菲律賓士兵，並損毀一艘菲律賓民用船隻，當時該船隻正向擱淺在仁愛礁的菲律賓海軍艦艇運送部隊和補給品，傷者已接受治療，受損船隻則返回巴拉望省。他強調菲律賓不會被嚇倒，並會繼續向仁愛礁補給。