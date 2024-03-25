華駐新加坡大使曹忠明履新　稱加強多領域合作

中國新任駐新加坡大使曹忠明周日（24日）攜夫人楊青抵達新加坡，新加坡外交部官員及駐新使館有關負責人前往機場迎接。曹忠明表示，兩國將加強在貿易和投資、綠色和數碼經濟、糧食安全、金融、航空以及人文交流等領域的全面創新合作，特別是在數碼化轉型等新領域協同增效，着眼未來發展挖掘新增長機遇。

曹忠明在機場發表書面講話，表示很高興來到美麗的花園之國新加坡，兩國一衣帶水、友誼源遠流長，文化相通、理念相近、利益契合、優勢互補，中新關係始終展現出前瞻性、戰略性、示範性，不僅有力推動兩國各自發展振興，也為地區國家樹立標杆。他提到，去年兩國關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，他將以上述領域合作為方向，期待與新加坡各界攜手共進，讓高質量成為中新合作最鮮明的標識。

曹忠明是中國第13任駐新加坡大使，他於1965年10月出生，是浙江寧波人，曾任外交部幹部司司長等職務，此前為駐比利時大使。對上一任駐新加坡大使為孫海燕，她前年5月起擔任中國駐新加坡大使，至去年7月離任，現任職中共中央對外聯絡部副部長。