耗資逾800萬人民幣開闢農田　兩年後改建光伏電站

湖北省安陸市有內地商品糧基地、產糧大縣的稱號。惟內地官媒近日接到民眾舉報稱，在安陸市部分鄉村，一些基本農田被侵佔，安裝上光伏板，建造光伏電站。

木梓鄉是安陸市其中一個農業大鄉，道路兩旁隨處可見連片稻田。但在民眾舉報的具體地點，出現一大片光伏陣列設置在連片稻田中，與四周環境格格不入。基本農田是指按照一定時期人口和社會經濟發展對農產品的需求，依據土地利用總體規劃確定不得佔用的耕地。安陸市木梓鄉建新村2019年實施了高標準農田建設，耗資近830萬元（人民幣，下同，約910萬港元），主要內容是灌溉與排水工程、田間道路工程等。高標準農田剛完成改造後，木梓鄉光伏發電項目卻於2021年開始建設。村政府多次動員勸說村民把基本農田出租，而租金每畝只有500元（約550港元）。

除木梓鄉外，安陸市其他地方也出現佔用基本農田，甚至高標準農田建設光伏電站的情況。孝昌縣的農產品主產區花西鄉，至少有7處連片的光伏陣列。其中位於湛家堰的光伏陣列連片區域，面積更達800米長、400多米闊。針對光伏項目佔用基本農田的問題，孝昌縣自然資源和規劃局花西國土資源所工作人員回覆，他們只負責土地報批，其他問題可向花西國土資源所查詢。