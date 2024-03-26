公安機關打擊靈修類非法培訓　7年內刑事處理269人

全國公安機關嚴厲打擊查處打着「靈修」等旗號從事非法培訓活動的公司機構，遏制此類活動的發展蔓延。公安部所屬網站周一（25日）公布，自2018年以來，各地公安機關偵破重點案件77宗，刑事處理269人，收繳違法所得逾2.17億元人民幣（約2.38億港元）。

各地公安機關查處一批打着「心靈療愈」、「激發潛能」、「外星文明」或「能量改命」等旗號，從事非法訓練活動的「靈修」類組織。自2019年以來，此類組織遍布廣東、陝西、江蘇、福建、雲南等地，警方查處多間涉案機構，組織的骨幹成員分別因非法經營罪、利用迷信破壞法律實施罪、詐欺罪、強姦罪等罪名，分別判囚5年至17年。

公安部有關部門負責人表示，「靈修」類非法訓練活動盜用心理學等理論設計課程，宣揚所謂靈性修煉，與神交流等歪理邪說，透過封閉培訓，採用催眠洗腦和心理暗示等方式實施精神控制。涉事組織以加盟、傳銷等手法發展人員，牟取巨額錢財。更有組織成員對學員實施非法拘禁、強姦、猥褻等人身侵害，以身心解放為名搞集體淫亂活動，有個別學員因被精神控制，甚至拒醫拒藥、自殘自殺。