美英制裁中國兩名個人及一實體 指涉黑客網攻

美國財政部與英國外交部同時宣布，制裁與中國官方有關的2名個人及1個實體，指他們涉及一個中國黑客組織，對美英進行惡意網絡攻擊。

美國財政部指，涉事的武漢曉睿智科技有限公司，是湖北省國家安全廳在2010年設立的幌子公司，公司成員2018年曾參與黑客組織APT31，針對美國德州一間能源公司發動網絡攻擊。

而APT31是由情報人員及黑客等組成的黑客組織，代表湖北省國家安全廳進行網絡攻擊，目標包括美國官員、顧問、白宮、司法部、商務部、國會議員及海軍學院等，同時攻擊多個重要基建設施，包括國防承包商及能源公司等。

英國副首相杜永敦宣布，相關個人與實體需為兩宗網攻事件負責，這些事件針對性地攻擊英國民主制度及國會議員。其中一宗事件是2021年至2022年入侵英國選舉委員會資訊系統，英國國家網絡安全中心（NCSC）判定，幕後黑手極有可能是APT31。

中國駐英大使館發言人回應指，所謂中國對英國實施網絡攻擊的說法，完全是無中生有，惡意詆毀，中方堅決反對，亦反對在沒有事實依據的情況下抹黑他國，敦促英國有關方面停止散佈虛假訊息，停止這種自導自演的反華鬧劇。