保母虐死男童案惹關注　兒盟轉介現7大缺失

男童剴剴（圖）被兒童福利聯盟轉介照顧的劉姓保母和妹妹虐待致死。

台灣台北市男童剴剴近期被兒童福利聯盟（兒盟）轉介照顧的劉姓保母和妹妹虐待，致全身傷痕纍纍，最終送院搶救不治身亡，事件引起關注。衞生福利部及教育部近日邀請相關專家針對此案進行聯合查核，至周日（24日）公布結果，指兒盟共有7大缺失，要求對方在兩周內提出檢討改善報告。

相關部門上周五（22日）開會討論，經檢核書面資料及詢問兒盟工作人員，提出下列不足之處，包括出養必要性評估嚴謹度不足；對保母的招募、合作、簽約、訓練、管理與退場機制等缺乏完整且周延的規劃和設計；出養媒合過程未納外部意見；出養家庭的服務與支持消極；社工人員缺乏足夠教育訓練；督導機制個別差異大；財團法人管理內部監督缺失。

衞福部表示，將與教育部於下周發文要求兒福聯盟積極改善，盡快完成相關法令規定事項，以及完整規劃收出養服務相關程序、流程與內外部服務品質控管機制，以維護受服務對象之權益並善盡社會責任等。兩部門也會積極監督改善情況，協助兒盟提升精進，以服務更多有需要的兒少及其家庭。