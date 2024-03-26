足壇腐敗案5人一審宣判　中國足協前主席判無期徒刑

備受關注的中國足球領域系列腐敗案件部分被告，周二（26日）於湖北多地一審宣判。其中，湖北省黃石市中級人民法院對中國足球協會前主席陳戌源以受賄罪判處無期徒刑。據早前報道，陳戌源在長達13年受賄217次，目前贓款已經全部追繳退回。庭審中，他認罪悔罪，在最後陳述時向球迷90度鞠躬道歉近10秒。

內地官媒周二獲悉，當日宣判的案件包括陳戌源受賄案，中國田徑協會前主席于洪臣受賄案，中國足球協會前常務副秘書長兼國家隊管理部前部長陳永亮受賄、行賄案，中國福特寶足球產業發展公司前總經理、中超聯賽有限責任公司前總經理董錚受賄案，以及武漢全民健身中心前副主任劉磊受賄、行賄案。

陳戌源被控非法收受他人給予的財物共計折合8,103萬多元（人民幣，下同，約8,874萬港元）。于洪臣被控非法收受他人給予的財物共計折合2,254萬多元（約2,469萬港元），其中350萬元（約383萬港元）尚未實際取得。陳永亮、董錚和劉磊三人受賄、行賄案則分別在湖北省咸寧市咸安區人民法院、湖北省松滋市人民法院、湖北省嘉魚縣人民法院公開開庭審理。