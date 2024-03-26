足壇腐敗案5人宣判　田徑協會前主席于洪臣囚13年

周二（26日）宣判的足壇腐敗案，除了中國足球協會前主席陳戌源判處無期徒刑，另有多人被判囚。中國田徑協會前主席于洪臣被控非法收受他人給予的財物共計折合2,254萬多元（人民幣，下同，約2,469萬港元），其中350萬元（約383萬港元）尚未實際取得，湖北省黃石市中級人民法院以受賄罪判處他有期徒刑13年。他在庭審上承認，自己所為嚴重破壞公正公平，造成足球水平停滯不前。

公訴機關指控于洪臣「靠足球吃足球，靠田徑吃田徑」，13年間先後受賄54次，共有18項受賄犯罪事實，涉及多家足球俱樂部以及中國足協前常務副秘書長兼國家隊管理部前部長陳永亮等人，其中涉案金額最高的一筆來自天津權健集團。于洪臣共收受13家足球俱樂部給予的財物，其中10家的請託事項涉及裁判判罰、裁判安排。他庭上承認自己隨波逐流、利欲膨脹，搞權錢交易、以權謀私，在社會產生極負面影響，讓喜愛足球項目的國民不斷失望。

陳永亮則被湖北省咸寧市咸安區人民法院，以受賄罪、行賄罪數罪併罰判處有期徒刑14年。公訴機關指控他自2015至2022年51次非法收受20多家球會、地方足協及個人給予總額高達1,934萬多元（約2,118萬港元），又多次向于洪臣行賄，感謝對方在提拔任職上給予關照，先後4次給對方共90萬元（約99萬港元）。

中國福特寶足球產業發展公司前總經理、中超聯賽有限責任公司前總經理董錚，在松滋市人民法院被控受賄罪，一審判處有期徒刑8年。他被控於2014至2021年間，非法收受23家球會賄賂共38次，累計數額達2,200多萬元（約2,410萬港元）。武漢市足球管理中心競賽部前部長、市足球協會競賽部前部長、市全民健身中心前副主任劉磊受賄、行賄案，則在咸寧市嘉魚縣人民法院一審宣判。公訴機指控稱，其整個犯罪過程都與武漢市多個體育場館的翻新、養護緊密相連。