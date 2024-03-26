顧客託管黃金無法取回　加盟店負責人被羈押

內地多名消費者在中國黃金股份有限公司旗下位於北京等地的分店購買及存放黃金製品，卻在店舖倒閉後無法取回黃金。其中北京富力廣場中國黃金北京概念店違規託管，導致價值5,000萬元人民幣（約5,500萬港元）的黃金消失。中國黃金高層周一（25日）透露，該加盟店違法經營，負責人已被羈押。

中國黃金一名不願具名的高層向內媒透露，每周都有消費者來該公司查詢，對此公司已建立對接機制。此案已進入司法程序，中國黃金方面表示正積極配合，暫時還沒有進展。近來多名消費者爆料稱，朝陽區雙井富力廣場的中國黃金北京概念店倒閉，自己此前在該店「無憂預訂」的黃金也無法提取。有受害人發起維權群組，截至今年1月粗略統計，40名受害人所涉黃金已達60公斤，群組現有逾70人。

中國黃金官方起初以涉事門店是加盟店為由矢口否認，後來態度轉變，承認有責任並積極協助。消費保平台表示，過去一年共收到5,919宗涉及黃金相關投訴。另一維權投訴平台黑貓上以「黃金」為關鍵詞搜索，可查詢到3萬多宗投訴。全國消協組織去年受理投訴情況也顯示，黃金首飾投訴量大增。