中學1000人民幣請教師惹議　教體局稱操作失誤

河南省近日舉行的校園招聘活動上，有中學被發現開出薪金低於1,000元（人民幣，下同，約1,100港元）招聘高中教師，被嘲在招聘廉價勞工。涉事中學所在地的教育部門周一（25日）發通報，解釋事件起因為工作人員操作失誤，發現後已立即更正。

有網民表示，在畢業生招聘活動現場看到河南一間公辦高級中學招聘5名教師，薪金為1,000元以下。學校工作人員當時稱，招聘流程按正規程序進行，已上報教體局。河南省平頂山市魯山縣教體局一度稱，招聘崗位薪金資料屬實，寫多少就是多少，應聘者可自由選擇。

但魯山縣教體局周一再表示，魯山縣第二高級中學在參加河南師範大學2024年校園招聘會過程中，由於工作人員在招聘會平台註冊時操作失誤，未選填招聘教師資金標準，被系統默認為「1k（即1,000）以下」。河南師範大學上周五（22日）發現錯誤，已立即更正。涉事高中上周六（23日）在接受現場報名時，已按照國家規定的事業單位工資標準，介紹綜合薪金為4,000至6,000元（約4,400至5,500港元）。縣教體局和涉事高中辦公室工作人員因不明情況答覆有誤，為造成誤解致歉。