再有醫院規培生自殺　死前一天曾遭大學約談

內地接連有醫院規範化培訓生自殺身亡，引起社會關注。上海中醫藥大學一名醫院規培生上月2日亦在生出租屋內燒炭自殺而死，其母周一（25日）向媒體透露，兒子在事發前一天，曾因花錢請其他醫生代為值班，結果遭校方約談警告。

小吉（化名）為上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院規培生，本來明年就可以畢業，上月1日曾在微信與母親曹女士談論春節假期回家的機票，卻成為給她的最後一條訊息。曹女士表示，拿到兒子手機時發現所有聊天軟件的紀錄全被刪除，也沒留下遺書。直至上月5日，校方承認教學處上月1日曾把小吉喊去談話，原因是他花錢請其他同級別、同資格的人，替他值了1月30日的晚班。校方稱只是一個簡單警告，告訴他不准這樣做，並讓他第二天寫情況說明。惟小吉當日還沒走出醫院時，已通過應用程式下單買了一套木炭。

曹女士指出，其子所讀專業是8年制畢業後醫師證、規培證、學位證、畢業證4證合一的，質疑校方約談是否涉及到退培這方面。內媒致電該醫院多個部門，均未接受採訪。上海中醫藥大學宣傳部則稱，將以書面形式回應「談話內容具體是甚麼、談話內容中是否存在威脅退培等內容」等問題，惟內媒暫未收到回覆。