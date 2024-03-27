台首批沱江級導彈巡邏艦全數交付　料成航母殺手

台軍沱江級導彈巡邏艦後續量產型第4艦武江號本月1日在宜蘭縣蘇澳龍德造船廠交艦後，該船廠周二（26日）再舉行量產型第5、6艦安江號和萬江號的交艦典禮，代表沱江級量產型第一批6艘艦艇的目標全數達成。台總統蔡英文指出，交艦作業從原定的2025年提前20個月完成，證明台灣自主造艦的力量以及其守護民主自由的決心。

海軍第一批高效能艦艇除了上述3艘，還有塔江號、富江號和旭江號。蔡英文周二在國安會秘書長顧立雄、宜蘭縣長林姿妙、防長邱國正、龍德造船董事長黃守真等人陪同下，主持並見證台艦台造的階段性成果。蔡英文表示，高效能艦艇不僅具匿蹤性、航行穩定性，更是海軍首型具備防空能力的小型艦艇。第一批全數交艦後，除了取代即將淘汰的錦江級艦，提升艦艇性能，也讓官兵在執行勤務時有更安全的工作環境。

台海軍司令部表示，依照政府國防自主的政策指導，同時考量區域安全威脅及灰色地帶襲擾，海軍在整體防衞作戰需求下執行建軍備戰任務，積極籌建各型武器裝備，提升自衞能力應對未來戰場需求。未來將由海軍按計劃落實完成各項測評與成軍訓練任務，並納入海軍作戰序列。黃守真則指，高效能艦艇由海軍自主設計、民間造船廠建造，是世界上同級艦艇火力最強大、最有戰力的艦艇，在不對稱作戰中可實施蜂群飽和攻擊，是航母殺手。