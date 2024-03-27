託運限量版行李箱摔爛　航空公司僅按公斤賠

內地一名女子近日投訴，去年乘搭吉祥航空航班從廣州返回上海時，限量版的行李箱在託運過程中被摔得「面目全非」，損毀嚴重。她曾向航空公司討要說法，對方則以公司規定按公斤賠償500元人民幣（約547港元）。雙方各執一詞，女事主追討數月無果，感到投訴無門。

女事主鄭女士去年11月乘搭HO1858航班，當日辦理登機手續和行李託運後等待登機，惟班機延誤數小時才到達上海虹橋機場。在領取託運行李時，她發現自己的行李箱受損嚴重。網傳照片顯示，整個行李箱遍布「傷痕」，多個角破損，上面還有摩擦後留下的污漬。鄭女士感到十分心痛，因為這個行李箱是專門在香港買的限量版，當時價格為1,950港元，自己非常喜歡。

鄭女士事後聯絡吉祥航空工作人員進行報損，並提出申訴及索賠，希望航空公司能賠償相關損失。公司方面也認可這宗行李箱破損事故，但關於賠償標準雙方出現較大爭議。鄭女士認為該限量版行李箱具有一定收藏價值，目前價格可能已高達約4,000元人民幣（約4,378港元），不應視同普通行李箱來處理。她跟不少有相同遭遇的旅客亦認為，行李賠償標準不應「一刀切」，相關規定也要與時俱進，保障公眾權益。