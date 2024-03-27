索千萬離婚費逼死前夫　傳女子認罪或判囚逾10年

內地手機應用程式WePhone始創人蘇享茂2017年跳樓身亡，留下遺書稱自殺與前妻翟欣欣索要1,000萬元人民幣（約1,100萬港元）作為離婚賠償有關。翟欣欣涉嫌敲詐勒索一案早前移送法院，媒體周二（26日）引述消息指，她已經認罪，或將被判囚10年以上。

知情人士透露，翟欣欣落網後，目前已認罪認罰，由於此案涉嫌敲詐的金額巨大，她或將面對較長的刑期。此案開庭時間待定，蘇享茂的家屬或將提起刑事附帶民事訴訟。根據蘇享茂的哥哥蘇享龍此前分享的立案告知書，翟欣欣涉嫌敲詐勒索的刑事立案時間為去年5月20日，北京海淀區檢察院其後對她批捕。

蘇享茂2017年3月在婚戀網站認識翟欣欣，同年6月領證結婚，曾為她大灑金錢，但婚姻僅維持41天便離異，女方更索要巨額離婚賠償。根據《刑法》規定，敲詐勒索公私財物如數額較大或多次敲詐勒索，處3年以下有期徒刑、拘役或管制，併處或者單處罰金；如數額巨大或有其他嚴重情節，處3至10年有期徒刑，併處罰金；如數額特別巨大或有其他特別嚴重情節，處10年以上有期徒刑，併處罰金。