寶林茶室爆食物中毒　2死2命危

台灣台北市信義區百貨素食餐廳「寶林茶室」爆出食物中毒事件，上周二（19日）起至少10人用餐後身體不適就醫，其中2人死亡，2人仍在深切治療病房搶救。台北地檢署周三（27日）凌晨將寶林茶室列他字案調查，並赴現場搜證。市長蔣萬安同日宣布，勒令市內所有分店停業。

據台媒報道，新北市一名呂姓男子與友人上周五（22日）前往寶林茶室用餐，點了炒粿條等食品，未料返家後卻雙雙出現惡心、嘔吐、腹瀉、心悸等症狀，分別就醫後呂男狀況急轉直下，周日（24日）下午因急性腎衰竭，急救無效死亡。寶林茶室隸屬於寶林餐飲集團旗下，去年底曾遭菜商爆料指積欠數十萬元新台幣貨款，當時寶林餐飲坦承營運不佳，會誠意解決問題。

台衞福部食藥署長吳秀梅周三表示，事件已可定調為食物中毒，當局周日及周一（25日）曾前往寶林茶室稽查，發現病媒排泄物不符合規範等多項缺失，要求業者改善，但當日沒有食物樣本供抽驗。當局周二（26日）會同專家再赴現場，抽驗高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等食材，預計結果兩周後出爐，另也會前往食材製造廠稽查。由於不適者都曾點炒粿條或河粉，有醫生懷疑致命原因是「米酵菌酸」毒素，但毒物專家則持保留態度，認為要以檢驗報告為準。