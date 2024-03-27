台軍下月金門等地實彈射擊　陸警告勿挑釁滋事

台灣民進黨當局近日公告，下月將在金門本島、烈嶼等地進行實彈射擊，引發輿論質疑。大陸國台辦發言人陳斌華周三（27日）回應指，究竟是例行訓練還是有針對性的挑釁，民進黨當局心裏比誰都清楚，強調密切關注台軍在金門的動向，如其挑釁滋事、膽敢輕舉妄動，必遭失敗。

日前傳出台灣相關部門和機構做過「金融兵推」，如兩岸開戰，為籌措戰備資金或考慮增加稅費，被質疑是在收戰爭稅。陳斌華指，這說明民進黨當局正蓄意製造緊張對抗，借炒作和操弄備戰謀求其政黨私利，與其標榜的設法緩和台海緊張形勢完全背道而馳。對於大陸是否願意在5月20日後與台總統當選人賴清德互動，陳斌華稱陸方願在一個中國原則基礎上，與台灣各政黨、團體和代表人士加強交流溝通，但批評民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，是其與大陸交往的根本障礙。

美國印太司令部司令阿奎利諾日前稱，大陸將在2027年前做好武力犯台的準備，台方稱將對相關訊息作必要分析。陳斌華批評美方一些人居心叵測，不斷炮製所謂時間點，炒作大陸軍事威脅，渲染台海戰爭氛圍，不過是在為干涉台灣問題找藉口，為美國軍工複合體斂財。他認為，美國政府如真心維護台海和平穩定，應停止煽風點火，採取切實行動恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，將不支持「台獨」的表態落到實處。