北京向世貿申訴美新能源汽車補貼　華府審慎評估

中國商務部周二（26日）就美國《通脹削減法案》有關新能源汽車補貼等措施訴諸世界貿易組織爭端解決機制，美國貿易代表戴琪指法案是美國認真應對全球氣候危機和投資美國經濟競爭力的開創性工具，也是對清潔能源未來的貢獻，美方會審慎評估中方提出的諮詢請求，並繼續與盟友和夥伴合作解決中國不公平的非市場政策和做法。

美國貿易代表辦公室表示，美國駐世貿代表團周二收到中國就法案及其措施部分內容提出的磋商請求，美方指中國繼續使用不公平、非市場政策和做法來損害公平競爭，追求中國製造商在國內和全球市場的主導地位。戴琪稱，拜登政府正在應對氣候危機，加強美國供應鏈和能源安全，建立一個由美國創新者、工人和製造商推動的清潔能源經濟，這將創造高薪工作，減少導致氣候變遷和環境不公的污染。

中國商務部的聲明指，中方訴諸世貿爭端解決機制是為了維護中國新能源汽車企業利益和全球新能源汽車產業公平競爭環境，美方以應對氣候變遷、低碳環保為名推出《通脹削減法案》，以使用美國等特定地區產品作為補貼前提，針對新能源汽車等制訂歧視性的補貼政策，把中國等世貿成員產品排除在外，扭曲公平競爭，嚴重擾亂全球新能源汽車產業鏈和供應鏈，違反世貿國民待遇、最惠國待遇等規則，中方堅決反對。