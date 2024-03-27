台軍擬設無人機訓練中心　採購美製MQ9

台灣防長邱國正周三（27日）立法院外交及國防委員會，報告台軍無人機現況及未來發展。報告指出，未來無人機運用將依作戰任務、航程、導控距離及機型重量等不同，區分聯戰、戰術及戰鬥層級運用，並計劃成立無人機訓練中心。針對台灣開發能量不足部分，已計劃向美採購MQ9無人機，並完成發價書簽署，料於2026年起獲裝。

報告指出，台軍方現有委託中科院製造無人機，包括戰術近程無人飛行載具、銳鳶、紅雀二型及反輻射攻擊無人機4款，後續計劃由中科院研製騰雲、銳鳶二型、紅雀三型及小型攻擊無人機4款。由國科會協助台灣廠商研究開發35架原型機，目前已驗測合格，並作為商規無人機量產採購參據。

對於有軍事網紅稱內蒙古興建模擬台灣博愛特區的炸射靶場，邱國正會上回應稱，外界對台方有模擬是必然的，不會輕忽這些警訊，台軍會嚴陣以待。台媒同日另引述軍方人士指，台灣海軍計劃新設濱海作戰指揮部，並將反艦導彈部隊改編為北中南東4個打擊群，為有效維持逾千枚雄風系列反艦導彈的戰力，海軍新設專責的制海導彈修護中心，以提供後勤支援。