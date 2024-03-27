深圳建國家低空經濟產業綜合示範區　獲民航局支持

中國民用航空局近日明確支持廣東省深圳市建設國家低空經濟產業綜合示範區，支持深圳完善產業發展服務體系，同意開展低空物流、城市空中交通等研究試點，豐富拓展低空應用場景。

深圳市去年12月正式向國家相關部會申請創建國家低空經濟產業綜合示範區，進一步全面發力建設「天空之城」，推動低空空域資源由自然資源轉化為經濟資源，帶動低空經濟大規模投資建設和創新應用等。公開數據顯示，深圳低空經濟年產值去年已超過900億元人民幣（約974億港元），同比增長20%。深圳去年新開通77條無人機航線，新建73個無人機起降點，完成載貨無人機飛行量60萬架次，飛行規模全國第一，消費級無人機佔全球70%的市場份額，工業級無人機佔全球50%的市場份額；直升機飛行量逾2萬架次，飛行規模全國領先。

深圳市交通運輸局相關人士表示，將進一步完善建設方案，推動低空經濟產業綜合示範區建設各項工作落實落地，重點在加速飛行服務保障、新型基礎設施、低空智能融合系統、規則標準體系建設等工作上創實績、見成效，爭取盡快建成低空智能融合基礎設施，完善低空通訊、導航、監視、氣象、飛行服務等設施體系。