陸企違法在台開分公司　檢方倡沒收獲利遭駁回

總部設在上海的芯原微電子公司，於2014年未經台灣經濟部投審會許可，透過香港芯原的名義，以僑外資方式赴台設立香港芯原台灣分公司（下稱台灣芯原），並由詹姓台灣男子擔任負責人。台灣士林地檢署前年依違反兩岸條例起訴詹男，並建議法院宣告沒收台灣芯原8.8億元新台幣（約2.2億港元）獲利。士林地方法院一審認為，台灣芯原營業毛利並非犯罪所得。檢方其後上訴，台灣高等法院周三（27日）二審駁回上訴，宣告不予沒收確定。

士林地方法院一審判決指，詹男未經主管機關許可在台從事營業活動，違反兩岸人民關係條例的非法為業務活動罪之罪刑，判刑4個月，緩刑2年，但非法為業務活動罪性質上屬行政刑罰，違反該規定為業務經營而生收入為營利事業因商業經營所獲取，難認定與被告犯罪具有直接關聯性，因此認為台灣芯原的營業毛利並非被告犯罪所得，不宣告沒收。

檢方就原判決的沒收部分提出上訴，台灣高等法院法官認為，銀行法、食品安全衞生管理法各罪，其行為本身即為規範所禁止並處罰的對象，與兩岸人民關係條例原則上不禁止大陸地區營利事業在台進行交易不同，未經主管機關許可為營業之違反義務行為，亦難說是為了他人而犯罪。法官因而認定，業務活動的收入並非被告未取得主管機關許可的犯罪所得。

東網駐台記者宋江誠報道