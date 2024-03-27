學校廁所裝反欺凌裝置　受害人呼救觸發警報

福建省福州市鰲峰學校近日試驗在廁所等區域安裝校園報警裝置，假如有人在廁所內發出「救命呀」、「打人啦」等敏感詞，學校辦公室和教師的手機會立即收到警報信號。

福州鰲峰學校周一（25日）在中小學生安全教育的活動上表示，希望透過安裝校園報警裝置，有效提升校園欺凌的預防和處理能力。從學校拍攝的一段情景模擬影片顯示，3名男學生尾隨1名男學生進入廁所並對其毆打。此時被欺凌學生大叫「打人了」、「救命」，智能聲控報警裝置便將求救訊息發送出去，辦公室裏與報警裝置相連的電腦立即發出警鳴，老師通過手機與事發現場通話。隨後老師趕到事發地點，制止了欺凌行為。

鰲峰學校一名教師周二（26日）稱，智能聲控報警裝置的測試效果不錯，對話都很順暢。同濟大學教育評估研究中心主任樊秀娣指出，學校採取這樣的措施，除可以給被欺凌學生直接的幫助外，還可以在心理上給身心弱小的學生「壯膽」。她又強調，有了好裝置、好措施，還需要學校和教師執行到位。一來不要讓報警裝置成「擺設」，實際無人監管；二來也不能簡單依賴報警裝置，出現報警時要問清具體情況，做出判斷並拿出相應對策。