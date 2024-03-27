劉建超批美搞脫鈎　南海問題遭遇炒作

正在新加坡訪問的中共中央對外聯絡部部長劉建超周三（27日）表示，南海問題是被某些域外國家出於某種目的而炒作的。他又不點批評美國以安全為名搞脫鈎，目的是搞排除中國的「平行體系」。被問中聯部角色是否在改變，他指中聯部是中國外交一部分，主責與他國政黨聯繫；至於中聯部和中國外交部人員包括部長之間是否流動，他稱兩部之間流動很多，「挺自然」。

劉建超在一個對話活動致詞稱，亞洲當前正處於發展和振興的關鍵時刻，必須確保本區域不發生導致動盪和危機的地緣政治衝突與陣營對抗。外界關注近期在南海頻頻發生衝突，擔心紛爭若進一步升級，可能衝擊本區域安全與穩定。他指出，在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢總體穩定。呼籲東盟和中國一起把維護地區和平穩定的主動權牢牢掌握在自己手中。

談到中美關係和中國經濟問題時，劉建超指地區需要互聯互通而非脫鈎，無論是亞洲四小龍奇迹、中國快速增長或東盟日益繁榮，成功在於擁護經濟全球化和區域一體化，但此趨勢正遭遇逆風。他批評某些國家以安全為名搞脫鈎，忙於脫鈎、擾亂供應鏈、建設「小院高牆」，警告亞洲必須警惕，不要成為平行體系的試驗場。平行體系在國際經濟意義上體現為「脫鈎」運行的平行市場，在國際政治意義上為不同大國主導的區域秩序。