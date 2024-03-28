職員幫母親店舖登廣告　公司拒付病假工資

上海一名男子早前因慢性腎衰竭向公司請病假，病假期間在網上為母親的店舖登廣告，公司卻以病假期間私開店舖從事經營活動為由，拒絕支付病假工資。上海市普陀區人民法院周二（26日）公布，裁定涉案公司應支付病假工資。

曾任職於上海某生物科技公司的劉某申請勞動仲裁，要求公司支付2017年10月1日至2018年3月31日期間病假工資差額、2018年4月1日至2020年2月29日期間病假工資差額及經濟補償金等費用。公司其後提供網絡聊天截圖、錄音錄像光碟及文字稿，證明劉某病假期間在外地開設店舖，從事經營活動，並在網上發布各類店舖宣傳圖片及影片。

法院認為，公司提供的聊天紀錄及錄音錄像均形成於雙方勞動合約解除之後，故其內容並不足以證明2017年10月至2020年2月29日期間被告亦存在私自從事經營活動的行為。從被告提供的工商登記材料分析，本案店舖為個體工商戶，其經營者是被告的母親，即使被告為該店舖推送宣傳資料，也僅出於親情之間的幫忙性質，無法證明其實際參與上述門店的經營活動。