耶倫透露訪華期間　將促請中方解決產能過剩問題

美國財政部長耶倫周三（27日）表示，她將會在下次訪華行程中，促請中方解決其產能過剩問題，並警告中方補貼太陽能電池板和電動車等潔淨能源工業所帶來的負面影響。

外界盛傳耶倫會在下月訪華，但美中雙方目前尚未確認有關消息。不過，耶倫周三在一個電視訪問中表示，她打算在訪華期間會與中國官員討論一些行業的產能過剩問題，並確保中方了解廉價商品充斥市場的情況，對美國以及其盟友在內的許多國家所產生的不良影響。

此外，耶倫周三在美國喬治亞州一家太陽能電池工廠發表的演說時，亦表示她計劃在訪華時提出擔憂，指中國現時電動車和鋰離子電池產能過剩，就像過往鋼鐵和鋁的產能過剩一樣，扭曲了全球市場並損害其他工業經濟體和發展中經濟體的就業機會，且對中國生產力和經濟增長構成風險；她表示，將會敦促中方採取必要措施解決這問題。

中國商務部在上月底曾批評美方，以毫無依據的武斷標準指摘中國經貿政策，妄稱中國的正當貿易措施為經濟脅迫，顛倒黑白，誣稱中方造成產能過剩，反映美方單邊主義和霸淩行徑，中方堅決反對。