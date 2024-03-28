南通市禁製售冥幣紙錢指迷信　官媒批做法簡單粗暴

清明將至，江蘇省南通市近日發通告稱，全市範圍內禁止任何單位和個人製造、銷售冥幣紙錢、紙紮實物等封建迷信殯葬用品。消息引發熱議，有官媒周三（27日）發表評論稱，清明掃墓祭祖，是中國人自古以來追思緬懷祖先的方式，焚燒冥紙只是祭掃中的一個環節，跟獻上鮮花之類表達感念的行為一樣，談不上封建迷信。南通市政府有關負責人周三回應，通告強調禁止製售冥幣紙錢，而非禁止使用。

據南通市民政局、南通市市場監督管理局周一（25日）發布有關禁止製造、銷售封建迷信殯葬用品的通告內容顯示，此舉是為推動該市殯葬改革，摒棄喪葬陋俗，倡導文明祭祀，淨化城市環境。違者將被沒收上述殯葬用品，並處製造、銷售金額1倍至3倍的罰款；如構成犯罪，更將依法追究刑事責任。

官媒周三表示，有關部門可以倡導市民通過鮮花祭掃、植樹緬懷等綠色環保的方式祭奠先人，但不該以「封建迷信」為由簡單粗暴禁止人們焚燒冥紙，甚至處罰製造、銷售冥紙的商戶。這樣的管理是機械式、不切實際、缺乏人情味的。南通市12345政府公共服務平台工作人員回覆內媒稱，通告發出後收到大量市民諮詢電話，部分人對政策不認同，並表示有「一刀切」嫌疑。工作人員表示，目前該政策沒有調整，一切以公布內容為准，但他們已經將市民反映的問題上報給了相關單位。