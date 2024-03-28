內地網絡視聽用戶逾10億　帶動電商旅遊發展

第十一屆中國網絡視聽大會周三（27日）在四川省成都市舉行，會上發布了《中國網絡視聽發展研究報告（2024）》，顯示截至去年12月，內地網絡視聽用戶規模達10.74億，網民使用率達98.3%。

報告指出，2023年，包括長影片、短片、直播、錄音等領域在內的網絡視聽行業市場規模首次突破萬億，達11.5多億元人民幣（約12.6億港元），以網絡視聽業務為主營業務的存續企業共有66萬多家。截至去年12月，全網短片帳號總數達15.5億個，職業主播數量達1,508萬人，主要短片平台日均短片更新量近8,000萬，日直播場次超過350萬場。

報告又顯示，71.2%的用戶因觀看短片/直播購買過商品，40.3%的用戶認同「短片/直播已成為我的主要消費渠道」；44.4%的用戶經常收看旅遊/風景類短片，較2022年提升了16.3個百分點，27.9%的用戶「會因為看短片/直播去某地旅遊」。此外，經常觀看微短劇用戶佔比達39.9%，僅次於電視劇/網絡劇和電影/網絡電影，31.9%的用戶曾為微短劇內容付費。