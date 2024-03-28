國安部提醒　調查咨詢活動暗藏國家安全風險

內媒周四（28日）報道，國家安全部指出，近年來境外間諜情報機關為規避相關法律法規和重要敏感行業監管制度，以調查諮詢活動為掩護，欲竊取重點領域涉密資訊，對國家安全構成重大風險隱患。

國安機關按真實案例改編的微電影《隱秘的調查》，揭示一間調查諮詢公司以協助公司海外上市為由，通過引誘公司人員回答涉密問題、超範圍查詢涉密資料、拍攝核心產品涉密檔案等手段，對該公司開展全面調查，實則借此獲取核心數據和國家秘密。這些訊息關係國計民生，若積累到一定程度並進行綜合分析，能夠反映出國定經濟運行、國防軍事等重要情況，是境外間諜情報機關覬覦的重要目標，一旦洩露將嚴重危害國安。

該境外調查諮詢公司的非法調查活動早已進入偵察視線，國家安全機關在關鍵時刻果斷出擊，及時阻斷核心數據外洩渠道，獲取該調查諮詢公司在境外間諜情報機關指使下竊取國家秘密的有力證據，依法維護了國家安全。國家統計局公布的《涉外調查管理辦法》規定，涉外市場調查必須通過涉外調查機構進行，涉外社會調查必須通過涉外調查機構報經批准後進行。境外組織和個人不得在境內直接進行市場調查和社會調查，不得通過未取得涉外調查許可證的機構進行市場調查和社會調查。