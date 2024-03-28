近視神藥開賣　眼科專家警告：非每個孩子能用

內媒周四（28日）報道，沈陽興齊眼藥股份有限公司生產的0.01%硫酸阿托品滴眼液周二（26日）起在互聯網醫院發售，該藥可用於延緩兒童青少年近視，成為國定首個國藥准字硫酸阿托品滴眼液。有專家提醒，家長在幫助孩子控制近視前，不能盲目跟風使用阿托品，應先帶孩子去看眼科醫生、遵循醫囑。

報道指，低濃度阿托品在多個國家和地區已上市多年，話題度一直很高，此前曾出現家長高價請人代購的情況，某品牌的藥物每盒價格就在460元至800元（人民幣，下同，約497港元至866港元）之間浮動。但由於供應並不穩定，仍出現一藥難求的情況。但低濃度阿托品在家長群體中出現褒貶不一的情況。在一個交流網帖中，有家長稱，「孩子停用低濃度阿托品後，一個月內近視度數漲了100度，反彈厲害，現在已經停藥不敢再用了」。另有家長稱，「配合OK鏡使用兩年，孩子近視沒再嚴重」。

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院眼科專家陶勇表示，阿托品滴眼液是唯一經循證醫學驗證能有效延緩近視進展的藥物，但是在開始使用阿托品防控近視之前，孩子需要到醫院進行醫學驗光、調節力檢查，適合使用的情況下在醫生指導下規範使用。據目前的臨床應用指南，對於4歲以上已經存在近視的孩子，或者近視度數每年增加0.5D，或者眼軸長度年增長量大於0.3mm的孩子可以開始規範使用。如果孩子還沒有出現近視，或者遠視儲備不足，可以多戶外活動，保持良好用眼習慣來預防近視發生及進展，不能盲目跟風使用阿托品。