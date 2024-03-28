北方多地出現今年第3次沙塵天氣　北京嚴重污染

受地面氣旋及冷空氣共同影響，北方周三（27日）迎來今年第3次沙塵天氣過程，內蒙古錫林郭勒盟和赤峰等局地出現沙塵暴或強沙塵暴。北京部分地區空氣質量達到「重度污染」。截至周四（28日）上午6時，北京市空氣質量指數已達500，污染級別6級，已達嚴重污染標準。

內蒙古包頭市、烏蘭察布、錫林郭勒盟、赤峰市等地部分地區周三出現能見度低於1公里的沙塵暴天氣。其中，在錫林郭勒盟蘇尼特右旗出現了強沙塵暴，最低能見度約60米。受低溫雨雪冰凍天氣、沙塵暴影響，截至周四上午9時30分，內蒙古部分路段實施交通管制。其中，封閉高速公路2條，區間路段封閉一級公路3條，涉及關閉收費站27個。北京周三夜間起PM10濃度明顯上升，峰值濃度超過每立方米1,000微克，最低能見度1至2公里。當地周四仍有沙塵天氣，日間逐漸好轉，晚上或再次加強。

周四上午6時，內地中央氣象台連發沙塵暴黃色預警、大霧黃色預警、大風藍色預警。受冷空氣大風影響，預計周四上午8時至周五（29日）上午8時，新疆、內蒙古、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、黑龍江、吉林、遼寧等地部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中內蒙古中部等地的部分地區有沙塵暴。除了大風沙塵，這次冷空氣還將給北方多地帶來降溫。南方周三出現新一輪降雨，部分地區還出現了強對流天氣。周四南方降雨總體減弱減少，但總體上，3月底至4月初，南方仍將維持降水頻繁的天氣格局。