中印外交官員開會　推動邊境局勢轉入常態化管控

中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司聯秘戴國瀾，周三（27日）在北京共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第29次會議，兩國外交、國防、移民等部門代表參加。

中國外交部周四（28日）發文稱，雙方積極評價中印邊境局勢管控取得的進展，就下階段工作思路坦誠深入交換意見，同意聚焦邊境現地有關問題，早日達成雙方都能接受的方案，推動邊境局勢轉入常態化管控階段。此外，雙方又同意繼續保持外交軍事渠道溝通，完善談判磋商機制，盡早舉行新一輪軍長級會談。雙方同意嚴格遵守雙方達成的協議協定和有關共識精神，避免現地局勢反覆，繼續鞏固前期脫離接觸成果，維護邊境地區和平安寧。

印度國防部早前稱「阿魯納恰爾邦」（即藏南地區）是印度不可分割的一部分，美方也稱該處是印度領土。中國國防部新聞發言人吳謙周四（28日）回答提問時強調，藏南地區自古以來就是中國領土，這是不容否認的事實。他指出，美方在挑動他國爭端、實現一己私利方面有着很差的歷史記錄。中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力、有意願通過對話協商妥處邊界問題。