團客逛店不購物不准走　床褥店遭責令停業

內地再爆旅行團強迫購物風波。周二（26日）一個前往雲南西雙版納的旅行團被困在專賣床褥的店內個多小時不准離開，有遊客索性躺在床上休息。西雙版納市監部門周三（27日）通報，已對帶團人員罰款，並對組團旅行社和涉事購物店公司立案調查。

據內媒周二曝光的影片顯示，涉事旅行團一行37人被帶到一家賣床褥的購物店後，因為逗留的時間比較長，有人躺在床上休息，有人在玩手機或聚在一起聊天。有遊客透露，該團中午1時許到店內，到下午3時才離開，原因是遊客不買床褥。據指，該團是基本團費3,580元（人民幣，下同，約3,920港元）另加自費399元（約438港元）的旅行團，但到了西雙版納後一個景點都沒玩，只逛商店。有在場工作人員表示要交出業績，沒業績就沒法跟旅行社交代。

據雲南西雙版納市場監督局通報內容指出，經初步核實，涉事旅行團組團社為遼寧優德文化國際旅行社有限公司，地接社為西雙版納發現之旅國際旅行社有限公司，涉事購物店為西雙版納泰思蒂卡睡眠科技有限公司。根據初步調查結果，已責令西雙版納泰思蒂卡睡眠科技有限公司停止營業，對西雙版納發現之旅國際旅行社有限公司委派的無證帶團人員處以1萬元（約1.1萬港元）罰款，對遼寧優德文化國際旅行社有限公司按程序移交屬地處理。