加強管理發展　足協公開聘請足球社會監督員

中國足球協會周四（28日）宣布，為進一步加強對足球行業的監督管理，提高足球工作的透明度，促進足球事業的健康發展，擬面向全國公開聘請足球社會監督員。當中，監督員的工作屬公益性活動，堅持自願、無償原則。同日，中國足協再宣布「假賭黑」問題舉報處理暫行辦法。其中，社會大眾可通過電話、電郵等方式提供相關舉報線索和證據，經查實可獲最多2萬元人民幣的物質獎勵。

資格條件方面，申請人需為中國公民，熱愛足球事業，關心足球運動發展，具備一定的足球知識或行政管理經驗，身體健康，原則上不超過65歲；品行端正，無犯罪紀錄或其他社會不良記錄。工作職責包括受邀聽取中國足球協會關於足球重點工作情況的通報，對相關工作提出意見和建議；參加足球職業聯賽、青少年比賽、裁判員選派等活動的監督工作。

此外，申請人將開展足球工作調研，收集社會各界對足球發展的意見，向中國足球協會提出政策性建議；向中國足球協會報告監督情況，反饋發現的問題，提出改進工作建議。在未經允許下，不得公開或洩露參與監督活動獲悉的工作內容和信息。監督員聘期兩年，期滿後可根據工作需要和個人現實表現擇優續聘。

中國足協周四公布的「假賭黑」問題舉報處理暫行辦法，內容共有11條，目的是鼓勵球迷和從業人員積極與「假賭黑」專項治理，舉報範圍涵蓋中國足協及其會員協會舉辦的各級各類球賽，包括但不限於職業足球聯賽、中冠聯賽、青少年比賽。辦法指出，舉報人應對所提供資料的真實性負責，對於不實舉報或惡意舉報，以及在調查過程中提供虛假證據或資料的人士，將追究相應責任。