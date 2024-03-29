謊稱助未成年人網遊退款　男子3個月騙逾10萬人民幣

內地為防止未成年人私自在遊戲內充值，各大遊戲平台設置了消費退款的手續和機制，這本是保護未成年人防止過度消費的一個舉措，可沒想到有騙子以「幫助退款」為藉口到處行騙，3個月來共詐騙數十人，得手近10萬元（人民幣，下同，約10.8萬港元）。近日，上海普陀警方成功破獲詐騙案，拘捕一名涉事疑犯黃某。

今年初，上海市公安局普陀分局長壽路派出所接到居民李女士報案稱，她的女兒小王在某交友軟件上結識了一位陌生網友，二人平時會共同遊玩某款網遊。及後該網友突然稱其可以將小王充入網遊中的700元（約758港元）充值錢款退回，隨後又引導她向母親討要手機帳戶登錄信息及支付密碼，謊稱需要親自幫小王操作。小王信以為真下，瞞着母親將帳戶訊息和密碼發送給對方，導致李女士名下銀行卡損失共計2萬多元（約2.1萬港元）。得手後，該網友立即將小王拉黑，後知後覺的她這才向母親吐露了實情。

接報後警方展開調查，成功幫助李女士止付凍結，挽回8,400元（約9,000港元）損失。隨後，民警本月16日赴外省開展抓捕行動，在當地公安機關的幫助下，成功將犯罪嫌疑人黃某抓獲。經查，自今年1月起，黃某通過該手段共實施了十多宗詐騙，累計非法所得近十萬元，已被其揮霍一空。受騙對象大多為未成年人，小王就是其中之一。目前，黃某因涉嫌詐騙罪已被普陀警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。