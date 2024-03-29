防止餐飲浪費　內地倡規範餐飲外賣營銷行為

國家市場監管總局近日要求各地督促網絡餐飲平台、餐飲外賣商家嚴格落實中國反食品浪費法等相關規定，進一步壓實主體責任，持續規範餐飲外賣營銷行為，有效防止餐飲浪費。

據國家市場監管總局官網周三（27日）發布關於繼續抓好外賣商家營銷規範，防止餐飲浪費的通知。在落實網絡餐飲平台主體責任方面，通知要求督促平台優化營銷規則和協議規則，在頁面顯著位置發布適量點餐提示；鼓勵平台健全激勵機制，推動商家開發、提供、推廣小份餐品，合理設置餐品起送價格，優化滿減湊單機制，不將主食納入滿減優惠展示範圍；指導平台及時糾正不規範營銷行為。

至於餐飲外賣商家主體責任方面，通知明確，督促商家加強動態管理；引導商家合理確定數量、分量，提供小份餐品，如實展示餐品資訊，發布適量點餐提示；監督商家規範營銷行為，合理確定起送價格；鼓勵使用食安封簽。通知同時強調，各地要推進標準修訂完善、加大宣貫力度、強化實施監督。線上線下、同頻同步開展防止餐飲浪費與食品安全監督檢查。對造成明顯浪費、嚴重浪費且拒不改正者，依法嚴厲處罰並曝光。