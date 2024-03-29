走私154隻名種貓害安樂死　前海巡隊員囚年半上訴駁回

台灣新北市籍「順發886」漁船早年走私、害154隻名種貓安樂死，引發全台怒火。走私主犯張芳溢曾是海巡署北部地區機動海巡隊員，一審遭判1年6個月，他不服上訴。高等法院高雄分院周四（28日）宣判，幕後金主、共犯郭姓男子皆認罪、獲從輕改判，但張芳溢仍不認罪，維持原判1年6月，可上訴。

2021年8月14日，「順發886號」自基隆八斗子漁港出海，同月19日在台南安平外海遭攔下，押回高雄港後，海巡人員在船艙密室內搜出緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等154隻名貴血統貓，市值超過600萬元（新台幣，下同，約146萬港元）。貓咪最終依法安樂死銷毀。

檢方查出，張芳溢負責船艙改造，郭姓男子負責船艙改造和業務接洽，與經營寵物養殖場的林姓男子配合，幕後金主則是鄭姓男子。張芳溢曾是海巡署北部地區機動海巡隊三組隊員，2004年偵辦宜蘭縣大溪漁港走私案時，涉嫌侵吞18箱私煙被依貪污罪起訴。案件纏訟4年一、二審都判5年徒刑，更二審認定私煙總量難以判定，依罪疑唯輕法則逆轉改判張芳溢無罪。

張芳溢2018年離職後，疑似利用過去臨檢查緝的知識，從事走私謀取不法利益。一審判鄭男有期徒刑1年8月、郭1年2月、張1年6月，鄭等人不服上訴。高雄高分院昨日上午宣判，鄭男因認罪改判1年6月，郭男也因坦承犯行獲緩刑4年；張芳溢刑度不變，仍可上訴。