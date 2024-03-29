醉漢搭的士付巨款　揭司機偷手機轉帳

上海市靜安區一名男子早前深夜醉酒乘坐的士回家，翌晨醒來發現自己竟然支付高達2,886元人民幣（約3,124港元）款項。當地傳媒周三（27日）報道，警方調查發現，的士司機趁乘客醉酒神志不清，使用對方手機轉帳，更專門拍片佯裝感謝乘客送贈「貼士」。司機目前已因涉嫌盜竊罪被刑事拘留。

黃姓男事主上月28日報警稱，自己當天凌晨約2時30分在黃浦區淮海中路飲酒後，乘坐的士至位於靜安區成都北路的酒店，懷疑司機私自轉走其微信上的餘額，轉帳共分為3筆，收款帳戶不同。警方尋獲肇事紀姓司機，紀男當場否認用乘客手機轉帳，反而出示影片聲稱乘客自願贈予貼士。警方分析只認為，司機故意誘導乘客贈予貼士，乘客當時因深度醉酒未作任何回應。

警方進一步發現，司機事發當天曾在前往目的地途中放低乘客，約10分鐘後駕車折返拍攝影片，再將乘客乘客送至目的地。司機紀男最終承認，自己以導航為藉口索要黃男手機並套取開機密碼，歸還後再暗中拿走手機，猜中開機密碼就是微信支付密碼，於是成功轉帳。特意錄下虛假感謝影片，是希望避免乘客酒醒後投訴。