豬肉放路邊惹雀鳥啄食　台滷肉飯店爆食安疑慮

台灣台北市著名素食餐廳「寶林茶室」分店食物中毒事件引發社會對食安關注。近日台中市水湳一間知名焢肉（或稱炕肉、爌肉）餐館廚房被指將五花肉亂放在路邊，惹來雀鳥啄食。台中市食安處周四（28日）前往核查發現多項衞生缺失後，當場要求限期改善。該焢肉店蕭姓業者解釋事件是一時疏忽，平常都有為豬肉加蓋。

從網民爆料附上的圖片顯示，有手推車上放着用膠籃盛載但沒有蓋上的豬肉，惹來八哥啄食。據了解，照片是攝於北屯。台中食安處接報後派員到場核查時，現場豬肉已被膠籃覆蓋，但仍發現油煙機、風扇積塵、塑膠籃破損、有蒼蠅出沒等多項衞生缺失。食安處責令業者於4月2日完成改善，後續將再派員無預警前往核查，假如仍發現不合格，依違反食安法可罰款6萬元至2億元新台幣（約1.5萬至5,000萬港元）。

蕭姓行家指出，網上照片所見僅是事前的加工處，負責供應北屯等門市，在流程中會把豬肉先汆水後放在流水裏冷卻，隨後晾乾，再冷凍。蕭姓行家強調，從事焢肉飯20多年一直依衞生標準流程作業，也相當注重品質管理，以後會盡力改善，並要求員工一定要小心為食材加蓋。