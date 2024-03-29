台首現致命毒素米酵菌酸　專家憂落地生根

台灣台北市信義區「寶林茶室」食物中毒案持續發酵，2名死者體內均驗出毒素「米酵菌酸」，是台灣首例。有專家周五（29日）指出，米酵菌酸由椰毒伯克霍爾德氏菌產生，是一種罕見菌種，過去只在印尼、中國大陸、非洲出現，若進入台灣恐會「落地生根」。

流行病學專家何美鄉解釋，椰毒伯克霍爾德氏菌容易在室溫、中性的pH值環境繁殖，進而產生致命毒素。毒理專家招名威表示，椰毒伯克霍爾德氏菌並不常見，大陸河北2020年曾有一家12口食用受感染的澱粉，其中9人在48小時內死亡。何美鄉亦認為，椰毒伯克霍爾德氏菌已在大陸落地生根，台灣雖是第一次驗出，但不代表過去就不曾存在。椰毒伯克霍爾德氏菌是適應植物的菌，不會在人與人之間傳播，若進入植物生態就容易在台灣土壤生長，必須盡快追溯來源，控制在一定範圍內。

台灣疾病管制署正進行環境採檢進一步培養，以確認是否遭受此菌污染。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌稱，死者驗屍報告是初步檢驗結果，後續仍要確認毒素濃度、做細菌培養，再確定是否為單一毒素影響，了解是否為自然發生或有其他因素，並釐清責任歸屬。