北京沙塵逐漸減弱　空氣品質屬輕度污染

內地近期天氣乾燥，多地發生山火和沙塵暴等情況。中央氣象台周五（29日）發布消息稱，北京當日上午的沙塵影響力逐漸減弱，整體空氣品質為良好至輕度污染水平，但上午仍有浮塵，風力將再次加大，陣風可達6至7級，最高氣溫20℃。

北京市周五上午全市空氣品質處於輕度污染水平，部分地區陷入中度污染狀態，PM10（可吸入懸浮粒子）平均濃度達到135微克/立方米。北京市生態環境監測中心表示，周四（28日）新一股沙塵再次由內蒙古中部入境并快速向東移動，沿途呼和浩特、張家口等城市均出現PM10嚴重污染。而沙塵主體於周五凌晨在北京北部和西部擦過，邊緣浮塵造成全市PM10出現明顯升高，濃度最高峰在凌晨3時為328微克/立方米，屬4級中度污染級別。

其中，北部站點影響較大，個別站點PM10短時達到嚴重污染等級。受沙塵影響，周五清晨的北京、天津和河北區域的PM10以中重度污染為主，北京PM10濃度為244微克/立方米，屬於3級輕度污染。另外，北京預計周五至下周日（31日）將出現強風天氣，林區植被乾燥，森林火險等級高，當局發布森林火險橙色預警。而四川省森林草原防滅火指揮部辦公室周四亦發布高森林草原火險橙色預警。