公司涉以明星直播帶貨騙逾3000萬人民幣　6人遭刑拘

此前曾承諾邀請內地女星黃聖依和楊子夫婦到直播間帶貨的上海閔行好媽媽影視發展有限公司，近日因涉嫌合同詐騙事件被警方立案調查，已有6人被刑事拘留。事件起因是有出售臘肉的商家支付10萬元（人民幣，下同，約11萬港元）的費用，要求涉事公司安排明星直播帶貨，但最終只賣出一單，直播內容也與合約不同，遂決定報警求助。

涉事公司以明星直播帶貨為噱頭招商，商戶王女士今年1月支付「坑位費」後，對方承諾保底140萬元（約152萬港元）的銷售額，商戶便準備了170萬元（約185萬港元）的臘肉產品。惟在直播期間，產品並未能與明星同框，直播主僅推銷兩分鐘，且銷量不似預期，因此感到十分不滿。王女士表示，該公司共開設3場直播，受騙商家逾200戶，多名明星曾直播帶貨，商戶被騙金額超過3,000萬元（約3,263萬港元），王女士等60多名商家決定報案。

內媒周五（29日）報道稱，從上海市公安局辦案進度系統查詢得知，湯某、孟某、王某等6人已於周二（26日）被刑事拘留，正全力追查贓物。黃聖依工作室周四（28日）發布聲明，公布事件的最新進展。楊子亦發文回應，希望那些打着明星藝人名義進行招搖撞騙的不法分子無處遁形，將依法對損害其名譽、侵權的不法分子追究相關法律責任。