兒子捲召妓醜聞　邱國正請辭獲蔡英文挽留

台灣國防部長邱國正的兒子邱晃年周四（28日）爆出召妓醜聞，流出多段疑似他的性愛片。邱國正同晚向總統蔡英文口頭請辭，總統府周五（29日）公布蔡英文認為邱國正應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全，不批准他的請辭。

總統府發言人林聿禪表示，邱國正於周四晚因家人所涉事宜為團隊帶來困擾等，向總統及團隊表達歉意，並口頭請辭。林聿禪續指，考慮到當前區域安全形勢複雜，又時值政府團隊交接期間，蔡英文認為邱國正應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務的穩健周全。蔡英文也肯定邱國正上任以來綜理國防事務、戮力從公，至於其家人所涉事宜，由所屬機關查察，一切依法辦理。

對於邱國正請辭，國防部稱全案由國安局立案調查，將本勿枉勿縱原則釐清案情，邱國正建軍備戰任務為職守，家庭事務將視需要配合調查釐清，沒有其他評論。

邱晃年任職國安局，台媒指國防部及國安局目前取得8段邱晃年的性愛影片及大量照片，相關單位正調查檢視。邱國正周四下午已急召兒子到辦公室了解狀況，整晚陷入深思，最後決定向蔡英文口頭請辭，並臨時取消周五上午的重要部務會報及台軍春祭典禮行程。