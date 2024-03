邱國正兒涉召妓高清片流傳　男主角自爆工作與國安有關

台灣國防部長邱國正的兒子邱晃年周四(28日)爆出召妓醜聞,連國民黨立委徐巧芯周五(29日)也發文表示,收到6段高清影片。台媒聲稱網傳有8段高清片,但在網絡平台暫未見相關畫面。台媒報道稱,片中男主角自爆工作跟「國家安全」議題有關,稱有台灣國安局和警界的朋友,但片中男主角是否為邱晃年,就不得而知。

報道指,網上流傳邱晃年召妓涉黃的消息,更曝光他手拿健保卡證明身分照片,還有應召女子宣傳資料,影射他曾親手寫心得內容,更手握超過20張和應召女子的照片和性愛影片。惟網傳多段不雅片的部分男主角外貌明顯不是邱晃年,部分則與他長相神似,而每段影片中的女主角都不同。片中男主角又似是調校鏡頭,疑似想自拍留念。

其中一段影片中,一名女主角手上拿着3,500元新台幣(約869港元),片中雙方懷疑是進行性交易。過程中,男女主角也不時穿插英文對話,男子自爆年約40歲,又曾要求「無套」進行兼願意加錢,但女方拒絕。片中男主角又發出奸笑,用英文表示:「I can do this all night」(我可以做整晚)。