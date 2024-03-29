邱國正兒涉召妓高清片流傳　男主角自爆工作與國安有關

台灣國防部長邱國正的兒子邱晃年周四（28日）爆出召妓醜聞，連國民黨立委徐巧芯周五（29日）也發文表示，收到6段高清影片。台媒聲稱網傳有8段高清片，但在網絡平台暫未見相關畫面。台媒報道稱，片中男主角自爆工作跟「國家安全」議題有關，稱有台灣國安局和警界的朋友，但片中男主角是否為邱晃年，就不得而知。

報道指，網上流傳邱晃年召妓涉黃的消息，更曝光他手拿健保卡證明身分照片，還有應召女子宣傳資料，影射他曾親手寫心得內容，更手握超過20張和應召女子的照片和性愛影片。惟網傳多段不雅片的部分男主角外貌明顯不是邱晃年，部分則與他長相神似，而每段影片中的女主角都不同。片中男主角又似是調校鏡頭，疑似想自拍留念。

其中一段影片中，一名女主角手上拿着3,500元新台幣（約869港元），片中雙方懷疑是進行性交易。過程中，男女主角也不時穿插英文對話，男子自爆年約40歲，又曾要求「無套」進行兼願意加錢，但女方拒絕。片中男主角又發出奸笑，用英文表示：「I can do this all night」（我可以做整晚）。