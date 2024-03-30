民航局指低空經濟前景被看好　應用農漁娛樂等領域

國家民航局周五（29日）在北京舉行新聞發布會，介紹推動低空經濟發展相關工作和下一步計劃。會上提及，政府工作報告提出發展低空經濟，目前無人機航拍已用於農業、漁業及娛樂產業，無人機應用前景被社會看好。

國家民航局表示，無人機作為低空經濟主要工具，近年發展快速，截至去年共有126萬架已實名登記的無人機，比前年增加32.2%，累積飛行時數2,311萬小時，同比增長11.8%。為確保無人機運行安全，該部門近年已經展開多項無人機測試，在廣東深圳進行無人機空中交通管理信息服務系統試驗，又批准設立20個無人機試驗區及基地，測試無人機在不同場景的應用。

民航局空管產業管理辦公室副主任駱洪江指出，城市場景與物流應用的管理模式與技術標準已初步具備廣泛推廣的基礎，海島、山區、沙漠等運作實務持續進行，有人/無人協同運作、載人飛行等已進入試驗驗證階段。目前無人機物流配送業務已延伸到城市商圈與社區，電動垂直起降（eVTOL）機型的適航審定工作也正在穩步推進，無人機應用的前景被社會普遍看好。該部門下一步將加強規劃、資源和業務統籌，並以城市場景為重點開展城市空中交通試點示範。