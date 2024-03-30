借數碼藝術品詐騙逾4000萬人民幣　11人落網

上海市公安局周五（29日）發布消息稱，警方近期搗毀一個以投資數碼藝術收藏品為幌子進行集資詐騙的犯罪團夥，逮捕林某等11名涉案人員，查實涉案金額逾4,000萬元（人民幣，下同，約4,400萬港元）。

上海市公安局虹口分局去年7月接到市民報案，指自己在一間名為「聚藝齊」的交易平台投資數碼藝術品，半年內投入逾40萬元（約44萬港元），帳戶價值已超過80萬元（約88萬港元）卻無法兌現，懷疑受騙。警方調查發現，該平台未取得相關資格，以承諾固定收益的形式公開宣傳，吸收不特定社會公眾投入資金，其實際是一種新型集資詐騙。

該詐騙團夥以林某為首，4名核心成員主要負責平台的日常維運、採購畫作、客服等工作。平台上的畫作大部分是林某以200元至300元（約220至330港元）的價格從美術學校老師、學生手中購入，由團夥成員翻拍成照片後即變身成數碼藝術品，並以2,000元至3,000元（約2,200至3,300港元）不等的底價掛上平台拍賣。團夥成員透過社交軟件等不斷吸引新用戶登入平台，參與拍賣。