中方赴巴工作組弔唁恐襲死者　華企暫停兩水壩工程

巴基斯坦達蘇水電站的工程車周二（26日）遭到自殺式炸彈襲擊，5名中國公民和一名巴基斯坦人喪生。巴基斯坦官員周五（29日）透露，中國承包商已暫停在當地的兩個水壩工程。中方赴巴基斯坦跨部門工作組與中國駐巴使館外交官同日赴相關醫院，弔唁在恐襲中遇難的中國人。

中方赴巴跨部門工作組組長、外交部涉外安全事務司司長白天和中國駐巴大使姜再冬，前往旁遮普邦拉瓦爾品第市的相關醫院，帶領現場全體人員集體肅立、默哀，並向遺像三鞠躬。中國能建及葛洲壩集團赴巴工作組組長、能建股份公司黨委副書記馬明偉致悼詞表示，遇難中國人是中國能建海外工程建設的優秀代表，是中巴友誼的見證者，用寶貴生命豐富了中巴深厚友誼。弔唁儀式後，白天、姜再冬與在場華企員工短暫交談，轉達關懷慰問，並勉勵在巴項目人員共渡難關。

巴基斯坦一名省級官員表示，中國承包商已暫停在該國的兩個重要水壩工程建設，要求巴基斯坦當局提出新的安全計劃，才重啟相關工程。這些建設有約1,250名中國公民參與工作，因為中國工人經常成為外部勢力武裝分子的目標，他們的安全成了中巴兩國主要關切。