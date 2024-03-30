寶林茶室食物中毒增至25人　多地學生餐停用粿條

台灣台北市信義區寶林茶室發生食物中毒事件，截至周六（3月30日）上午10時，衞福部累計接獲25宗相關個案，其中2人死亡，仍有6人住院。檢驗多宗重症個案後，當局確定這次食物中毒事件是米酵菌酸引起，但在食材樣本檢測卻沒發現米酵菌酸。基隆市因應事件，宣布下月起學生營養午餐暫停使用粿條、粄條類，台南市等地亦跟隨。

據報道，包含寶林與其供應商，粿條、香蘭葉、在來米粉等19個樣本檢測中，米酵菌酸都呈陰性沒驗出，當局將對其他食材持續檢驗。衞福部次長王必勝強調，疫調結果顯示個案均和寶林茶室有關，沒有外擴迹象，民眾不用恐慌。衞福部採購的米酵菌酸標準品最快下周一（4月1日）到貨，未來會變成常態性標準。

早前有網民質疑，寶林茶室涉事門店原定在本月底歇業，懷疑是否因為清庫存才釀大禍。但台媒指出，發生食物中毒事件的上周日至周一（3月17日至25日）期間，最新一次進貨在上周六（3月23日），購入粿條和油麵。台北地檢署周五已傳喚寶林茶室負責人黎仿軒、王姓店長、周姓廚師說明，黎訊後受訪時兩度鞠躬道歉。其律師表示，黎對今次事件也是非常緊張懼怕，衞生局二度稽查時，他曾在現場請廚師炒一盤粿條自己食用。