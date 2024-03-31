寶林茶室案增至30人　現首宗非進食粿條河粉個案

台灣寶林茶室食物中毒案，衞福部周日（31日）再多公布兩宗病例，累計接獲通報30人，其中兩人死亡，5人需入住ICU病房。新增個案中，其中一人進食完滑蛋河粉後，出現發燒、腹瀉、嘔吐症狀，現仍在醫院留醫，另一名女子食用炒粿條後出現頭暈症狀，經治療後出院。桃園副市長王明鉅表示，曾有病患指醬料很苦，可能是「元兇」，呼籲中央徹查醬料問題。

衞生部門周日公布，新增的個案包括54歲和43歲女子，兩人曾分別於寶林茶室信義遠百A13店用餐，隨後出現不適症狀，需入院治療。衞福部次長王必勝表示，通報病例中，目前有2人是在饒河分店用餐，其中1人有食用粿條，另1人吃咖喱椰香飯和飲冰奶茶，是首宗並非進食粿條或河粉的個案，初步可確定事件無擴散迹象，呼籲公眾毋須恐慌。

王必勝亦強調，針對咖喱飯個案，當局已進行採檢，檢驗結果預計周日就會出爐。王必勝認為這份報告相當關鍵，若沒有驗出米酵菌酸，會傾向認為是另外的事件，但若有驗出，就要釐清是店中哪裏出問題。另因應寶林茶室案，疾管署於每日上午10時及下午5時30分會更新通報數據，各地衞生局與醫療院所可通報到「症狀通報系統」新增的專區。

針對外界擔憂是否人為落毒所致，王必勝上周六（30日）已回應稱，米酵菌酸無法用落毒方式處理，不像是人為添加，但未排除任何可能，檢察當局正積極偵辦。