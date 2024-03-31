內地發強對流天氣和暴雨藍色預警　深圳傍晚或現雷陣雨

中央氣象台周日（3月31日）繼續發布強對流天氣藍色預警和暴雨藍色預警，多地迎來雷暴大風或冰雹天氣。其中廣東省應急管理廳同日發布提醒，指粵北、珠江三角洲市縣當日會有大雨到暴雨局部大暴雨，部分地區伴有短時強降水、雷雨大風和冰雹等強對流天氣。

早於上周六（3月30日），廣州番禺和佛山順德等地已出現冰雹。目前粵北的雷雨雲團已移至河源、梅州、惠州、汕尾、揭陽一帶，強度明顯減弱，最大小時降雨量11.9毫米。過去3小時，深圳記錄到2毫米以下的小雨。氣象部門預計深圳周日下午的降雨量達5毫米以下，傍晚後隨南風逐漸加大，漸轉雷陣雨，有出現強對流天氣的風險。

此外，中央氣象台預計，自周日至周一（4月1日），江西東北部和南部和浙江南部等地將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣；江西南部、福建和廣東中東部等地將有短暫強降水天氣，最大小時雨量30至50毫米，局部地區可達70毫米以上。另有新疆喀什地區的民眾於上周六拍攝到沙塵侵襲縣城的情況，大風捲起沙塵形成數百米高的「沙牆」，不斷蔓延，城市道路瞬間被沙塵覆蓋，能見度不足300米。新疆氣象台最新發布沙塵暴黃色預警，自上周六至周一，部分區域將出現揚沙或沙塵暴天氣。